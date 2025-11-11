На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учёные сообщили о распространении сопоставимого с COVID-19 вируса PCB

Новый вирус PCB, сравнимый с инфекцией COVID-19, распространяется по миру
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

В мире распространяется новый респираторный вирус PCB, симптомы которого напоминают простуду, однако заболевание приводит к тяжелым осложнениям и по опасности сопоставимо с COVID-19. Информация об этом появилась в медицинском журнале JAMA Network Open.

Специалист Иэн Ви из Сингапурской больницы общего профиля отметил, что от 5 до 10% тех, кто считает, что у них простуда, на самом деле инфицированы РСВ.

«Около 5−10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ. Хотя этот вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть столь же серьезными», — отметил эксперт.

Согласно исследованию, около 5% госпитализированных с PCB не выжили. Инфицированные подвергаются повышенному риску развития аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности. Ученые подчеркивают, что PCB представляет опасность как для детей, так и для пожилых людей, и рекомендуют людям из групп риска обсудить меры профилактики со своим лечащим врачом.

Ранее ученые предупредили об опасном вирусе, маскирующемся под обычную простуду.

