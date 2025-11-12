В Доминиканской Республике произошел блэкаут

Аварии в системе генерации вызвали полное отключение электроэнергии в Доминиканской Республике. Об этом, ссылаясь на государственную компанию Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), сообщает РИА Новости.

В заявлении ETED говорится, что из-за неисправности в системе передачи в стране полностью отключено электроснабжение.

По имеющейся информации, сбой произошел на электростанциях двух компаний, расположенных на востоке Доминиканы. Неисправность привела к цепной реакции, в результате которой вышли из строя и другие объекты генерации, в частности, газовая электростанция AES Andrés на юге страны. В настоящее время ETED развернула ремонтные бригады для восстановления в кратчайшие сроки подачи электроэнергии.

5 ноября «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) сообщила об ограничениях на поставку электроэнергии на космодром Восточный из-за многомиллионного долга. В компании заявили, что неоднократно обращались к руководству компании- подрядчика «ПСО «Казань» с просьбой оплатить задолженность в 51 млн рублей, но строительная организация игнорирует это требование.

Ранее жители российского города временно остались без света.