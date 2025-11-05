На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Роскосмосе» рассказали о работе Восточного после отключения электричества

Новиков: отключение электричества не коснулось стартовых площадок Ангары
Роскосмос/Reuters

Космодром Восточный работает в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не коснется строительства стартового комплекса КРК «Ангара». Об этом сообщил генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» (входит в «Роскосмос») Николай Новиков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ограничение подачи электроэнергии также не затронет стратегически значимые площадки космодрома.

Сегодня рано утром «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) сообщила об ограничениях на поставку электроэнергии на космодром Восточный из-за многомиллионного долга. В компании заявили, что неоднократно обращались к руководству компании- подрядчика «ПСО «Казань» с просьбой оплатить задолженность в 51 млн рублей, но строительная организация игнорирует это требование.

Под ограничения также попали объекты строительной компании, используемые подрядчиком на площадке стартового комплекса КРС «Ангара». ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании «ПСО «Казань» банкротом.

Строительство космодрома Восточный началось в 2010 году. В 2023 году была завершена площадка, начались летно-конструкторские испытания. До конца года ожидается завершение строительства второй очереди.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный.

