Жители российского города временно остались без света

Массовое отключение света произошло в Нижнем Новгороде в ночь на 4 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

В публикации отмечается, что без электроснабжения остались жители сразу нескольких микрорайонов.

«Без света сейчас Верхние Печеры и улица Родионова. На улице Ивлиева тоже было отключение», — уточнили авторы материала.

Никакой информации о причинах аварийного отключения электричества к текущему моменту не поступало.

3 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в трех районах — Рыльском, Корневском и Глушковском — произошло отключение света. В результате без электроснабжения остались более 16 тыс. человек. По словам главы российского субъекта, причиной послужила атака Вооруженных сил Украины на подстанцию в городе Рыльске.

За день до этого в Кемеровской области прошел штормовой ветер, который привел к отключениям электроэнергии в 54 населенных пунктах. Как рассказал губернатор региона Илья Середюк, в том числе упавшее из-за ветра дерево оборвало четыре пролета провода и повредило две опоры линии электропередачи между поселками Теплая речка и Прокопьево в Тяжинском округе.

Ранее в подмосковном городе Мытищи жилой комплекс оказался обесточен из-за коммунальной аварии.