На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали об установившемся теплом предзимье

Вильфанд: на большей части России установилось теплое предзимье
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

На большей части России из-за превышения температурной нормы установилось теплое предзимье. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что на большей части страны средняя температура превышает норму. Это явление особенно характерно для юга Европейской России, юга Урала и южной половины Приволжского федерального округа. Он уточнил, что температура там на 6°C выше, чем обычно. Даже на юге Сибири, в частности, в южной части Красноярского края, температура будет превышать норму на 3...4°C.

25 октября стало известно, что в Москве была зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, такой стала ночь на 25 октября с минимальной температурой воздуха +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

Ранее в Гидрометцентре назвали аномалией потепление в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами