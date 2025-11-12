В Гидрометцентре рассказали об установившемся теплом предзимье

На большей части России из-за превышения температурной нормы установилось теплое предзимье. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что на большей части страны средняя температура превышает норму. Это явление особенно характерно для юга Европейской России, юга Урала и южной половины Приволжского федерального округа. Он уточнил, что температура там на 6°C выше, чем обычно. Даже на юге Сибири, в частности, в южной части Красноярского края, температура будет превышать норму на 3...4°C.

25 октября стало известно, что в Москве была зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, такой стала ночь на 25 октября с минимальной температурой воздуха +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

Ранее в Гидрометцентре назвали аномалией потепление в Москве.