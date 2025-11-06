В Гидрометцентре назвали аномалией потепление в Москве

Потепление в Центральной России является сильнейшей аномалией. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал газете «Известия».

Он отметил, что 4 ноября температура воздуха в Москве была такой же, какой она обычно бывает в начале октября. Подобная погода характерна и для апреля. Среднесуточная температура во вторник составляла +8,8°C, что на семь-восемь градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, теплая погода к концу этой недели наступит также в Новосибирской, Омской, Томской областях и в Алтайском крае.

5 ноября начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что первая половина месяца в Москве будет аномально теплой.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 13 ноября в Москве начнется формирование снежного покрова. К 15–16 ноября его высота может составить уже три-пять сантиметров.

Ранее сообщалось о рекордно теплой ночи в Москве.