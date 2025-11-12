Пьяный пермяк изнасиловал и ограбил свою знакомую

В Прикамье будут судить мужчину, который надругался над знакомой в ее доме

В Прикамье мужчина изнасиловал и ограбил знакомую в ее доме. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Преступление было совершено 25-летним жителем поселка Ныроб в июне текущего года. По версии следствия, мужчина пришел к своей знакомой в ночное время. Он был пьян и с порога напал на девушку. Угрожая жертве ножом, злоумышленник изнасиловал ее и покинул жилье, забрав с собой деньги и украшения.

Нападавшего нашли и задержали. Во время расследования он находился под стражей по обвинению в разбойном нападении, совершенном с незаконным проникновением в жилище, и изнасиловании (ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 131 УК РФ). В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.

