Мужчина втерся в доверие к 91-летней соседке, напал на нее и изнасиловал

В Испании мужчина напал на 91-летню соседку и изнасиловал
В Испании мужчина втерся в доверие к пожилой соседке и изнасиловал ее. Об этом сообщает Ara.

Инцидент произошел 2 ноября в населенном пункте Гарригелья — 51-летний мужчина и 91-летняя женщина были соседями. Предварительно, преступник вошел в доверие к жертве, после чего напал на нее в ее доме и изнасиловал. Физических травм женщина не получила.

Полиция задержала подозреваемого 5 ноября после того, как семья пострадавшей подала заявление. Судья дежурства заслушала показания сторон 7 ноября и постановила заключить мужчину под стражу без права внесения залога. Возбуждено уголовное дело по обвинению в сексуальном насилии. Сообщается, что фигурант ранее уже был судим.

Ранее в Липецке мужчина напал на пенсионерку на улице и изнасиловал.

