Невменяемый юноша с друзьями изнасиловал девушку и отправился на принудительное лечение

В Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, которых обвиняли в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным издания, юноши, двоим из которых не было 18-ти лет, надругались над школьницей. Они изнасиловали девушку и совершили иные действия сексуального характера. По словам местных жителей, подростки снимали происходящее на камеру, но официально об этом не сообщалось.

Соучастников обвинили в действиях сексуального характера и грабеже. Преступникам вынесли приговор в соответствии с их ролями. Один из них совершал преступление в состоянии невменяемости, поэтому его отправили на принудительное лечение.

«Двое его соучастников, которые являлись на момент совершения преступлений несовершеннолетними, приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 8 лет 6 месяцев», – говорится в публикации.

Молодые люди будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее водитель автобуса пообещал изнасиловать приморца.