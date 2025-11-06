На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Невменяемый юноша с друзьями изнасиловал девушку и отправился на принудительное лечение

В Пермском крае юношей осудили за изнасилование 16-летней девушки
true
true
true
close
Freepik

В Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, которых обвиняли в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным издания, юноши, двоим из которых не было 18-ти лет, надругались над школьницей. Они изнасиловали девушку и совершили иные действия сексуального характера. По словам местных жителей, подростки снимали происходящее на камеру, но официально об этом не сообщалось.

Соучастников обвинили в действиях сексуального характера и грабеже. Преступникам вынесли приговор в соответствии с их ролями. Один из них совершал преступление в состоянии невменяемости, поэтому его отправили на принудительное лечение.

«Двое его соучастников, которые являлись на момент совершения преступлений несовершеннолетними, приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 8 лет 6 месяцев», – говорится в публикации.

Молодые люди будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее водитель автобуса пообещал изнасиловать приморца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами