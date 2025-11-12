Мать подозреваемого в деле о продаже детей рассказала об обстоятельствах передачи младенца

Мать сожителя фигурантки дела о продаже детей заявила, что передача младенца произошла около пяти лет назад и была связана с тяжелыми жилищными условиями молодой семьи. Об этом она сообщила в комментарии RT.

По словам женщины, ее сын и его сожительница Ольга М. находились в трудном материальном положении и не имели собственного жилья.

«Нашлась женщина, которая помогает подобным семьям — предложила вариант: раз некуда ребенка деть, можно отдать его людям, которые хотят детей», — рассказала она.

Как отмечает собеседница, она не знает, как оформлялась передача ребенка, но считает, что младенец попал в хорошие руки.

4 ноября председательница межрегиональной общественной организации «Содружество семей», клинический психолог Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними.

В конце октября многодетную мать из подмосковной Рузы обвинили в торговле детьми. Решением суда Москвы Рудницкую отправили в СИЗО. В рамках дела были также арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок, по данным следствия, мог быть продан другой семье.

Уголовное дело возбудили еще в конце августа. На иждивении у Рудницкой, по материалам следствия, находится 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Ей и другим фигурантам предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля детьми), предусматривающей до 10 лет лишения свободы и запрет на определенные виды деятельности сроком до 15 лет.

Ранее директору московской клиники избрали запрет определенных действий по обвинению в торговле детьми.