Архитектор назвал возможные причины обрушения «Снежкома»

Обрушение части конструкции бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске могло произойти из-за отсутствия проекта сноса и нарушения технологии демонтажных работ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил академик отделения Международной академии архитектуры в Москве Дмитрий Наринский.

Специалист отметил, что уважительное отношение к технической документации сейчас практически отсутствует. В частности, стоимость проектов по сравнению с периодом СССР в сопоставимых ценах уменьшилась почти в пять раз. Наринский подчеркнул, что наряду с проектом строительства здания должен иметься и проект его сноса, поскольку снос является технически сложным процессом.

По мнению архитектора, заказчик работ, как всегда, решил сэкономить и поэтому не спланировал работу по сносу «Снежкома». Кроме того, сам демонтаж мог быть выполнен на примитивном уровне.

11 ноября в подмосковном Красногорске во время демонтажных работ рухнула опорная колонна бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате три человека получили травмы, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в шести квартирах. Причиной инцидента могло стать нарушение технологий демонтажа. Власти и подрядная организация, которую проверит прокуратура, пообещали возместить ущерб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

