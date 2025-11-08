Троих парижанок задержали за подготовку теракта

В Париже задержали трех женщин по обвинению в подготовке теракта. Об этом пишет Le Parisien.

В Генеральном директорате по внутренней безопасности (DGSI) Франции утверждают, что все три женщины являются сторонницами движения салафитов, не покидают дома без никаба и большую часть своего времени проводят взаперти. По данным французских силовиков, девушки находятся в депрессивном состоянии и проявляют склонность к уходу из жизни. Одна из них является инвалидом и передвигается на инвалидной коляске.

Девушки активно потребляли экстремистский информационный контент в Snapchat, TiKTok и Telegram. Одна из них заявила, что хочет отдать дань уважения основателю «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усаме бен Ладену. Предполагается, что девушки хотели устроить взрыв в центре Парижа, возможно, в одном из ночных клубов.

В сентябре полиция Франции задержала 17-летнего подростка, который планировал теракт.

При обыске в доме задержанного была обнаружена клятва верности суннитской экстремистской группировки, в которой заявляется о намерении уничтожения «неверных». Кроме того, в тексте упоминается вооруженный конфликт и гуманитарная ситуация в секторе Газа.

Ранее Макрон назвал терактом нападение с ножом в Мюлузе.