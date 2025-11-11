На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приангарье автоледи дважды проехала по сбитой пенсионерке и попала на видео

В Иркутской области женщина на Toyota сбила пенсионерку и переехала ее
true
true
true

Жительница Иркутской области пострадала во время аварии с участием Toyota. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на площади Конституции города Железногорска-Илимского. По предварительной информации, автоледи за рулем иномарки сдала назад, не заметив 90-летнюю женщину, которая там проходила.

На видео с камер наблюдения заметно, как машина сначала переезжает пенсионерку передними колесами, затем водитель делает резкое движение вперед и снова проезжает по пострадавшей.

В результате пожилой женщине понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Известно, что россиянка, находившаяся за рулем, водит менее двух лет.

До этого в Сургуте автоледи переехала ребенка. Пятилетняя девочка шла за матерью, которая к этому моменту уже успела перейти дорогу. Пострадавшая получила перелом костей черепа, гематому и сильные ушибы.

Ранее машина переехала двухлетнего ребенка из семьи мигрантов в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами