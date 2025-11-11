В Приангарье автоледи дважды проехала по сбитой пенсионерке и попала на видео

В Иркутской области женщина на Toyota сбила пенсионерку и переехала ее

Жительница Иркутской области пострадала во время аварии с участием Toyota. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на площади Конституции города Железногорска-Илимского. По предварительной информации, автоледи за рулем иномарки сдала назад, не заметив 90-летнюю женщину, которая там проходила.

На видео с камер наблюдения заметно, как машина сначала переезжает пенсионерку передними колесами, затем водитель делает резкое движение вперед и снова проезжает по пострадавшей.

В результате пожилой женщине понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Известно, что россиянка, находившаяся за рулем, водит менее двух лет.

До этого в Сургуте автоледи переехала ребенка. Пятилетняя девочка шла за матерью, которая к этому моменту уже успела перейти дорогу. Пострадавшая получила перелом костей черепа, гематому и сильные ушибы.

Ранее машина переехала двухлетнего ребенка из семьи мигрантов в Петербурге.