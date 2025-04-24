47news: в Петербурге машина переехала двухлетнего ребенка из семьи мигрантов

В Петербурге ребенка переехала машина, он оказался в реанимации. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел 23 апреля возле одного из домов в Толубеевском проезде. Двухлетнего ребенка переехал автомобиль — колесо прошло чуть ниже спины малолетнего.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ссадины и перелом. Состояние ребенка оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.

Предварительно, пострадавший ребенок воспитывается в семье мигрантов. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.

До этого женщина за рулем иномарки сбила девятилетнего мальчика в Петербурге. В результате ребенка с сотрясением мозга, ссадинами и гематомами доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Ранее в Кургане машина врезалась в автобус с пассажирами.