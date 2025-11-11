На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Момент жесткой аварии с багги в Подмосковье попал на видео

Полицейские Подмосковья опубликовали кадры ДТП с 13-летним ребенком на багги
true
true
true

Подмосковные полицейские показали кадры аварии, во время которой мальчик врезался в толпу людей. Видео сотрудники опубликовали в официальном Telegram-канале.

На ролике можно заметить, как багги врезается в остановку, где в этот момент находятся люди. Пешеходы разбегаются, но не всем удается избежать столкновения. В момент аварии около здания находится не менее пяти человек.

Инцидент произошел в подмосковном Тучково. По данным МВД, 13-летний школьник без прав ехал на багги, но в какой-то момент не справился с управлением и влетел в людей.

В результате пострадали женщины в возрасте 64 и 19 лет, одна из них в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Shot, первую пострадавшую во время столкновения впечатало в стену здания. Вторая оказалась под колесами, очевидцы помогли ей вылезти из-под транспортного средства.

Ситуацию контролирует городская прокуратура. После расследования сотрудники ведомства дадут оценку ситуации.

Ранее краснодарский таксист пинками выгнал пассажира из машины и попал на видео.

