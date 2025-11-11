Школьник на багги наехал на стоявших на остановке женщин в Подмосковье

Полиция Подмосковья: 13-летний школьник на багги наехал на двух женщин в Тучково

Мальчик в возрасте 13 лет наехал на двух женщин, стоявших на автобусной остановке в подмосковном Тучково. Об этом сообщила полиция Московской области в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, ребенок не справился с управлением. Двое пострадавших, 64-летняя женщина и 19-летняя девушка, находятся в больнице.

Установление обстоятельств ДТП взяла под контроль Рузская городская прокуратура. По результатам расследования она даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями несовершеннолетнего водителя своих обязанностей.

По данным Telegram-канала «360 ЧП», одна из пострадавших получила открытый перелом правой ноги, а у второй, предположительно, имеются закрытые переломы.

До этого в Краснодаре мать посадила за руль малолетнего сына, который затем попал в ДТП. На размещенных кадрах с места событий видно, что автомобиль едва не наехал на женщину с коляской, которая гуляла неподалеку. Полиция проводит проверку инцидента.

Ранее в Красково подросток на багги сбил четырехлетних детей на «зебре».