Краснодарский таксист пинками выгнал пассажира из машины и попал на видео

В Краснодаре водитель такси избил пассажира и выгнал его из машины. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

«Таксист и пассажир не смогли найти общий язык и устроили драку на перекрестке Зиповской и Ростовского шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что водитель выскочил из-за руля и стал вытаскивать пассажира с заднего сиденья, нанося ему удары. Уже на проезжей части он пнул мужчину ногой, выкрикивая ругательства. О причинах конфликта между водителем и пассажиром не сообщается.

До этого в Челябинске местный житель устроил запуск фейерверков на парковке во дворе многоэтажного дома. При этом заряды летели в окна и припаркованные автомобили.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил ДТП из-за эпилепсии.

