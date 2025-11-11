На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье багги влетел в людей

В подмосковном поселке Тучково багги врезался в людей, есть пострадавшие
true
true
true

Багги врезался в людей в подмосковном поселке городского типа Тучково. Об этом сообщают Telegram-каналы «Подмосква» и «360 ЧП».

Как пишет «360 ЧП» со ссылкой на нарушителей, транспортное средство занесло и они не справились с управлением, после чего сбили пешеходов на остановке. Водителю багги — 17 лет, а его пассажиру — 16.

По информации этого канала, в результате ДТП пострадали две женщины. Одна из них получила открытый перелом правой ноги, а у второй, предположительно, имеются закрытые переломы.

В конце октября в Хабаровском крае таксист-мигрант сбил подростка-питбайкера и его пассажира. У второго молодого человека, получившего тяжелую травму головы, остановилось сердце. Его смог реанимировать спасатель, который стал очевидцем происшествия. После этого подростков госпитализировали. Полицейские привлекли их родителей к административной ответственности, транспортное средство было задержано и помещено на спецстоянку.

Ранее в Подмосковье подросток без прав сбил двух малышей на «зебре».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами