В Подмосковье багги влетел в людей

В подмосковном поселке Тучково багги врезался в людей, есть пострадавшие

Багги врезался в людей в подмосковном поселке городского типа Тучково. Об этом сообщают Telegram-каналы «Подмосква» и «360 ЧП».

Как пишет «360 ЧП» со ссылкой на нарушителей, транспортное средство занесло и они не справились с управлением, после чего сбили пешеходов на остановке. Водителю багги — 17 лет, а его пассажиру — 16.

По информации этого канала, в результате ДТП пострадали две женщины. Одна из них получила открытый перелом правой ноги, а у второй, предположительно, имеются закрытые переломы.

В конце октября в Хабаровском крае таксист-мигрант сбил подростка-питбайкера и его пассажира. У второго молодого человека, получившего тяжелую травму головы, остановилось сердце. Его смог реанимировать спасатель, который стал очевидцем происшествия. После этого подростков госпитализировали. Полицейские привлекли их родителей к административной ответственности, транспортное средство было задержано и помещено на спецстоянку.

Ранее в Подмосковье подросток без прав сбил двух малышей на «зебре».