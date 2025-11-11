Суд арестовал бывшего советника премьера Дагестана Абуева

Басманный суд Москвы арестовал на 29 дней бывшего депутата парламента и советника премьер-министра Дагестана Джафара Абуева. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

Причина задержания Абуева не разглашается.

Абуев был задержан в Москве 10 ноября. Как заявили источники местного Telegram-канала «Спросите у Расула», задержание провели сотрудники ФСБ России. По их данным, они также задержали в Махачкале брата Абуева Магомеда и еще несколько человек.

10 ноября сообщалось, что бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. По данным следствия, экс-чиновник в период с 2013 по 2023 год систематически получал взятки от представителей коммерческой организации. В свою очередь, он оказывал компании содействие при заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ.

