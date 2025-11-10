Стало известно о задержании экс-советника премьера Дагестана

В Москве силовики задержали бывшего советника председателя правительства Дагестана, экс-депутата парламента республики Джафара Абуева. Об этом сообщили РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.

Как заявили источники местного Telegram-канала «Спросите у Расула», задержание провели сотрудники ФСБ России. По их данным, они также задержали в Махачкале брата Абуева Магомеда и еще несколько человек.

«Все задержанные доставлены в здания Следственного комитета РФ в Москве и Махачкале. Параллельно проводятся обыски в ряде мест», — сказано в сообщении канала.

В частности, правоохранители провели обыски по адресам Абаева в Москве и Махачкале, написал «Спросите у Расула».

10 ноября сообщалось, что бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. По данным следствия, экс-чиновник в период с 2013 по 2023 год систематически получал взятки от представителей коммерческой организации. В свою очередь, он оказывал компании содействие при заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ.

Ранее бывший вице-премьер Дагестана, осужденный на 4,5 года, вернулся из зоны СВО.