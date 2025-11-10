В Дагестане экс-чиновника обвинили в получении многомиллионных взяток

Бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 <...> и ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в заявлении.

По данным следствия, экс-чиновник в период с 2013 по 2023 годы систематически получал взятки от представителей коммерческой организации. В свою очередь, он оказывал компании содействие при заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ.

Всего мужчина помог организации с заключением 15 контрактов на общую сумму, превышающую 160 млн рублей. За это он получил взятки в размере 60 млн рублей.

«Кроме того, в 2012 году фигурант получил еще одну взятку в размере 400 тыс. рублей от представителя коммерческой структуры за аналогичные действия по содействию в заключении контракта на строительство одной из школ», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что материалы дела были направлены прокурору, который должен утвердить обвинительное заключение.

Ранее экс-заместителя главы правительства Омской области Владимира Куприянова осудили за получение крупной взятки.