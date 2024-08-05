Экс-вице-премьер Дагестана, осужденный на 4,5 года, вернулся из зоны спецоперации

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, который был осужден за мошенничество, вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

По его словам, Исаев приехал «на побывку» в Дагестан, 4 августа он провел встречу со своими родными и друзьями.

В 2020 году экс-заместителя председателя дагестанского правительства приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ.

В феврале текущего года Хадулаев сообщал, что у него есть информация о том, что бывший чиновник находится в зоне спецоперации. По словам общественника, если это так, то Исаев — первый из самых высокопоставленных чиновников-дагестанцев, принимающих участие в конфликте.

Ранее в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися осужденными.