В Петербурге на видео попало как турист увлекся телефоном и выпал из окна

В Петербурге мужчина увлекся игрой на телефоне и выпал из окна

Житель Петербурга оказался под окнами после игры в игру на телефоне. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Рубинштейна. По данным телеканала, 28-летний молодой человек играл сидя на подоконнике, но в какой-то момент вместе с телефоном рухнул с высоты.

На кадрах заметно, как остановившийся около дома водитель разговаривает с мужчиной. Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и полицейские. По данным местных пабликов, пострадавший является туристом и выпал из окна второго этажа, в результате получив травмы.

«Любителю игр повезло – он отделался лишь переломом ноги», – говорится в публикации местных СМИ.

До этого в Петербурге под окнами дома обнаружили курганского подростка. Молодой человек приехал в город на концерт исполнителя, который состоялся 9 ноября в местном клубе.

Спасти пострадавшего не удалось. Квартира была заперта изнутри, но, когда правоохранители открыли ее, внутри нашли только личные вещи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее ребенок выпал с балкона на 25-м этаже в Екатеринбурге и не выжил.