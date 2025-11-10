Ребенок выпал с балкона на 25-м этаже в Екатеринбурге и не выжил

В Екатеринбурге школьник выпал с балкона на 25-м этаже и не выжил

В Екатеринбурге 12-летний мальчик упал с высоты и не выжил. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 9 ноября у дома на Профсоюзной улице. По словам жильцов, ребенок, который не проживал в этом доме, зашел в подъезд, а через несколько минут выпал с балкона 25-го этажа на стилобат. Очевидцы услышали лишь звук хлопка о землю, после чего вызвали на место скорую помощь и полицию.

Спасти ребенка не удалось. Как отмечают очевидцы, спецслужбы не смогли оперативно подобраться к ребенку из-за того, что им мешали шлагбаумы.

До этого в Воронежской области девочка опрокинула вазу и выпала из окна восьмого этажа, пока родители убирали воду и осколки. Спасти пострадавшую медикам не удалось.

Ранее приморские врачи спасли годовалого ребенка после падения из окна.