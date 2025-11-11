На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подростка из Кургана нашли под окнами дома в Петербурге без признаков жизни

«Фонтанка»: в Петербурге под окнами дома нашли подростка без признаков жизни
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге под окнами дома без признаков жизни нашли курганского подростка, приехавшего в город на концерт. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города на улице Пейзажной. Одиннадцатиклассника без признаков жизни обнаружили 10 ноября под окнами жилого дома. Подросток прилетел в Петербург 5 ноября для посещения концерта рэпера 9mice, который состоялся 9 ноября в клубе на Арсенальной улице.

Квартира, которую школьник снимал через сервис бесплатных объявлений, оказалась заперта изнутри. Сотрудники МЧС помогли вскрыть помещение — внутри обнаружили только личные вещи подростка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьник выпал из окна в Петербурге после ссоры с матерью из-за компьютера.

