Человек пострадал в результате атаки БПЛА в Оренбургской области

В Оренбургской области при атаке БПЛА на предприятие пострадал человек

Один человек пострадал при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Уважаемые оренбуржцы, по всей территории региона отмена опасности атаки БПЛА, а также отмена плана «Ковер» в Орске. В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек», — написал глава области.

По словам чиновника, потерпевшему оказали всю необходимую медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Незадолго до этого Солнцев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку нескольких вражеских дронов в Оренбургской области. Он отметил, что разрушения наблюдаются в одном из промышленных объектов региона. На месте падения обломков работают экстренные службы.

11 ноября сообщалось, что жительница Саратова получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Утром во вторник в министерстве обороны России заявили, что ночью над регионами страны сбили 37 украинских БПЛА. Восемь из них уничтожили в Саратовской области.

Ранее российский военный сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки.