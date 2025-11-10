Российский военный сбил украинский беспилотник банкой тушенки

Оператор дрона ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки и снял это на видео

Оператор дрона Вооруженных сил России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки, которую нес его БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды», опубликовавший видео случившегося.

По его словам, эта атака произошла на Константиновском направлении. Российский дрон осуществлял доставку продовольствия бойцам ВС РФ, когда в воздухе заметил коптер противника. Оператор принял решение пожертвовать банкой тушенки и сбросил ее на винт вражеского беспилотника. После этого дрон ВСУ упал на землю.

«Солдатская смекалка — великая вещь», — сказано в подписи к видео.

В конце августа российский военнослужащий предотвратил атаку украинского беспилотника и спас своих сослуживцев, отбив беспилотник прикладом автомата. Благодаря быстрой реакции бойца удалось избежать потери целой группы из пяти человек.

В том же месяце произошел подобный инцидент. Тогда российский военный во время боев за село Разино в Донецкой народной республике (ДНР) сбил дрон ВСУ, бросив в него автомат.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» ВСУ.