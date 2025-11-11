В Оренбургской области напомнили о воздушной опасности

В Оренбургской области сохраняется опасность атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Над территорией области работают системы ПВО Минобороны России. Они отразили атаку нескольких вражеских беспилотников», — заявил он.

Губернатор отметил, что разрушения наблюдаются в одном из промышленных объектов региона. К текущему времени о пострадавших среди мирного населения не сообщалось. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Солнцев напомнил, что жителям необходимо соблюдать требования безопасности: не снимать на видео работу систем ПВО, а также не распространять видео в интернете. Он подчеркнул, что подобные действия влекут за собой административную и уголовную ответственность.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Саратовской и Оренбургской областями, а также над акваторией Черного моря. По данным оборонного ведомства, атака проводилась в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Днем 11 ноября в аэропорту Оренбурга был введен план «Ковер».

Ранее российский военный сбил украинский беспилотник банкой тушенки.