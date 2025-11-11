Генерала Ратко Младича отказались освободить для посещения могилы

Президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Грасиэла Гатти Сантана отказала бывшему сербскому генералу Ратко Младичу в освобождении для посещения могилы родственника. Об этом сообщается на сайте МОМУТ.

Младич просил освободить его на семь дней, чтобы он мог посетить могилу близкого родственника, а также восстановиться после поездки. При этом он согласился круглосуточно находиться под полицейским наблюдением.

Объясняя причины отказа, Сантана назвала причину, по которой Младич обратился за освобождением, необоснованным, а также указала на опасения о возможном бегстве осужденного за военные преступления Младича.

До этого сын Младича заявил, что его отбывающий пожизненное заключение отец уже очень слаб. Дарко Младич рассказал, что в данный момент работает над подготовкой новой команды медиков, которая должна посетить его в тюрьме.

После окончания войны в Боснии Ратко Младич 16 лет скрывался от Международного трибунала по бывшей Югославии в Сербии, но в 2011 году все же был арестован и выдан в Гаагу. Суд над ним продолжался пять лет.

В 2017 году его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.

В июле 2025 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отказал Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

