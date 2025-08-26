Сын осужденного за геноцид сербского генерала Младича рассказал о его состоянии

Состояние здоровья бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение в Гааге, стабильно плохое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Дарко Младича.

«Что касается его состояния здоровья, то оно неизменно: он очень плох, ему не становится лучше. На основании полицейских отчетов и личной встречи можно сказать, что он очень слаб», — сказал он.

Дарко Младич рассказал, что в данный момент работает над подготовкой новой команды медиков, которая должна посетить его в тюрьме.

По его словам, медики не могут осмотреть генерала раньше октября из-за бюрократических процедур Гаагского трибунала.

После окончания войны в Боснии Ратко Младич 16 лет скрывался от Международного трибунала по бывшей Югославии в Сербии, но в 2011 году все же был арестован и выдан в Гаагу. Суд над ним продолжался пять лет.

В 2017 году его признали виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине.

В июле 2025 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге отказал Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Ранее Младича госпитализировали в Гааге с воспалением легких и шумами в сердце.