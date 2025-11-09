В Госдуме напомнили о праве на перерасчет средств за некачественные услуги ЖКХ

Россияне имеют законное основание требовать возврата части средств, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если те оказываются ненадлежащего качества. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью изданию «Лента.ру».

По словам Разворотневой, ключевым документом, регулирующим этот вопрос, является Постановление Правительства РФ №354, в котором детально прописаны правила предоставления коммунальных услуг и четко определены критерии качества. В перечень входят такие услуги, как электроснабжение, водоснабжение, отопление и вывоз твердых бытовых отходов. Если предоставленная услуга не соответствует установленным нормам, потребитель вправе потребовать перерасчет.

Депутат уточнила, что правила предусматривают конкретные параметры для каждой услуги. При этом сумма перерасчета за каждый день оказания некачественной услуги составляет незначительную часть – 0,15% от ее стоимости.

Для запуска процедуры перерасчета необходимо документально зафиксировать факт нарушения.

«Началом периода, за который осуществляется перерасчет, является составление акта. То есть если у вас ржавая вода или воды нет, отопления нет, то вы обращаетесь в аварийно-диспетчерскую службу. Должны прийти представители службы вместе с управляющей компанией, составить акт <...> И конец этого периода — это акт, когда все устранено», – разъяснила Разворотнева.

В случае, если аварийно-диспетчерская служба или управляющая компания игнорируют обращение, депутат предложила альтернативный способ фиксации нарушения – составить акт, подписанный как минимум двумя соседями по дому.

