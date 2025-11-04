В Госдуме сообщили о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 2026 года

Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ в 2026 году сдвинется на пять дней

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России с 1 марта 2026 года сдвинется на пять дней. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Депутат заявил, что эти изменения вносятся для удобства граждан. Он обратил внимание на то, что некоторым россиянам зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа, а 12-го или 15-го числа. Поэтому перенос крайнего срока оплаты позволит избежать просрочек и начисления пени.

После 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

До этого Колунов сообщил, что в России 6 ноября вступит в силу закон, который устанавливает штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Этот документ направлен на то, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за данный блок работы.

