В Госдуме сообщили о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 2026 года

Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ в 2026 году сдвинется на пять дней
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России с 1 марта 2026 года сдвинется на пять дней. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Депутат заявил, что эти изменения вносятся для удобства граждан. Он обратил внимание на то, что некоторым россиянам зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа, а 12-го или 15-го числа. Поэтому перенос крайнего срока оплаты позволит избежать просрочек и начисления пени.

После 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

До этого Колунов сообщил, что в России 6 ноября вступит в силу закон, который устанавливает штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Этот документ направлен на то, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за данный блок работы.

Ранее россиянке пришел счет за ЖКУ более чем на 11 млн рублей из квартиры, где она не живет.

