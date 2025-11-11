В Китае из-за оползня частично обрушился автомобильный мост

В юго-западной китайской провинции Сычуань из-за оползня частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации СМИ, в понедельник на одном из участков шоссе в городском уезде Баркам провинции Сычуань, рядом с горным массивом у моста, сошел оползень. Местные власти оперативно приняли меры для организации и регулирования дорожного движения на этом отрезке дороги. 11 ноября около 16:00 (11:00 мск) из-за усиления оползня произошло обрушение дорожного полотна и въезда на мост на данном участке. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце сентября в Дагестане из-за проливных дождей в селе Кумух произошло частичное обрушение стены древней крепости, датируемой XVI-XVIII веками. В 2023 году она получила статус объекта культурного наследия федерального значения.

В августе на северо-западе Китая в уезде Чжаосу рухнул подвесной мост.

Ранее в Петербурге обрушилась крыша Ладожского вокзала.