Причастный к делу о коррупции на Украине чиновник покинул страну

Замешанный в коррупционном скандале Пушкарь покинул Украину
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Член нацкомиссии по вопросам энергетики Сергей Пушкарь, фигурирующий в деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергосфере, в ночь на вторник покинул Украину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, именно Пушкарь «фигурирует на пленках по получению «зарплаты» в $20 тыс. от Миндича», соратника и так называемого «кошелька» Зеленского.

Депутат обратил внимание, что три месяца назад Пушкарь был исполнительным директором по правовому обеспечению компании «Энергоатом», а в сентябре назначен на должность члена НКРЭКУ.

Железняк также подчеркнул, что Пушкарь с 2010 по 2015 год был на разных должностях в Фонде государственного имущества Украины. В то время заместителем фонда был Игорь Миронюк — советник Андрея Деркача, который уже покинул страну, и Германа Галущенко, фигурировавшего на обнародованных накануне аудиозаписях.

До этого сообщалось, что на Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек. Всего НАБУ предъявило обвинения семерым членам преступной группы.

Ранее НАБУ узнали, что в деле «кошелька» Зеленского замешаны СБУ и прокуратура.

