В поврежденном от взрыва газа доме в Саратове завершили утепление квартир

Строители завершили утепление квартир в четвертом подъезде 10-этажного дома в Саратове, который частично обрушился из-за взрыва газа этим летом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Бусаргин.

«Основное направление работы сейчас — проведение независимой экспертизы. В силу объективных технических причин она требует времени. Специалисты отмечают, что по пятому подъезду возможны несколько решений, в том числе его полное восстановление, однако необходимо дождаться полного заключения», — написал глава региона.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в столице региона произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти рассказали, где будут жить владельцы разрушенных взрывом квартир в Саратове.