Пьяный россиянин облил бензином и сжег свой дом из-за проблем в семье

В Ярославской области пьяный мужчина облил бензином и сжег собственный дом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из деревянных домов в Ростовском районе. Предварительно установлено, что пьяный местный житель 1989 года рождения облил строение бензином и поджег его. Причиной его поступка могли стать семейные проблемы, однако точная причина произошедшего неизвестна.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

До этого в Рязанской области пожилая женщина подожгла собственную квартиру. Позже она призналась, что несколько дней распивала с сыном спиртное — в какой-то момент она стала требовать, чтобы он устроился на работу, однако тот отказался слушать советы. Наказать его за неуважение женщина решила с помощью поджога.

Ранее в Курске массажист попытался сжечь автомобиль начальника, но загорелся сам.