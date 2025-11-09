В Рязанской области пожилая женщина подожгла собственную квартиру

В Рязанской области пенсионерка, чтобы наказать безработного сына за безделье, подожгла свою квартиру. Об этом сообщает региональное Управление МВД России.

Пожар произошел в многоквартирном доме, находящемся в селе Шумашь в окрестностях Рязани. В результате возгорания пострадала квартира 72-летней пенсионерки и ее 51-летнего соседа. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что имел место умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что поджог осуществила сама пенсионерка. На допросе женщина призналась, что в течение нескольких дней вместе с сыном распивала спиртное. В состоянии опьянения пенсионерка стала стыдить сына и требовать, чтобы он прекратил бездельничать и устроился на работу. Мужчина в ответ заявил, что не будет слушать ее советов. На этой почве между ними вспыхнула ссора, и пенсионерка пригрозила, что накажет сына за неуважение. Она разлила в коридоре бензин и подожгла квартиру.

Полиция возбудила против женщины уголовное дело за умышленный поджог. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

3 ноября сообщалось, что в Ленинградской области мужчина пытался поджечь дом соседки и попал в психиатрическую больницу.

Ранее в Курске массажист попытался сжечь автомобиль начальника, но загорелся сам.