В Курске массажист попытался сжечь автомобиль начальника, но загорелся сам

В Курске массажист отомстил начальнику поджогом его авто, но загорелся сам

В Курске массажист попытался сжечь машину начальника, но загорелся сам. Таким образом мужчина решил отомстить за якобы невыплаченную зарплату, пишет Telegram-канал «Курская аномалия».

«Прихватил две канистры с бензином и отправился к медицинскому салону, где сам до недавнего времени работал. Облив бензином багажник Volkswagen Tiguan, щелкнул зажигалкой. Но пламя вдруг охватило его самого», — говорится в посте.

Мужчина получил ожоги, но якобы смог сбить пламя и убежать с места происшествия. Уточняется, что автомобиль начальника остался цел.

Портал «Друг для друга» уточняет, что потерпевший опроверг данные о каких-либо долгах по зарплате. Поджигатель полностью признал вину, заявив, что действовал на эмоциях.

В ходе следствия выяснилось, что своими действиями поджигатель собирался причинить бывшему боссу ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

