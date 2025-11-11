На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подростки травили хабаровскую второклассницу больше полугода, а затем избили ее втроем

112: в Хабаровске детский конфликт из-за травли закончился дракой
В Хабаровске подростки травили второклассницу и избили ее втроем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице, где группа подростков, явно старших по возрасту, напала на восьмилетнюю девочку. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как они наносят ребенку удары руками и ногами, а также толкают ее. Предварительно, малолетняя длительное время сталкивалась с буллингом в школе из-за лишнего веса.

Родители девочки написали заявление в полицию. Однако родители других участников инцидента утверждают, что школьница сама задирала подростков, и «шалость» привела к «шуточной драке».

До этого в Уфе девочка-подросток подралась с женщиной в автобусе. В итоге дерущихся разнял мужчина. Он сделал подросткам замечание относительно их манеры речи и попросил вести себя спокойнее.

Ранее жестоко избивший девочку-подростка сибиряк отделался штрафом.

