Жестоко избивший девочку-подростка сибиряк отделался штрафом

В Тюменской области местный житель, избивший 17-летнюю девушку, отделался штрафом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел в селе Омутинское 12 мая 2024 года. Согласно материалам дела, обвиняемый, на почве личной неприязни напал на несовершеннолетнюю и избил ее.

«Его действия включали один удар ногой в живот, несколько ударов рукой по телу потерпевшей, а затем несколько ударов настольной лампой и шнуром от настольной лампы по ее телу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Знакомы ли были агрессор и потерпевшая, а также в каких отношениях состояли, не уточняется.

На сибиряка составили административный протокол по статье «Побои». В ходе судебного заседания мужчина признал вину частично.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

