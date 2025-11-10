Российский подросток устроила драку с женщиной в автобусе

В Уфе девочка-подросток подралась с женщиной в автобусе

В Уфе словесная перепалка между девочкой-подростком и пассажиркой в автобусе переросла в драку. Об этом сообщает Telegra «Ufa_rb | Новости. Уфа, Башкортостан».

Инцидент произошел в автобусе, следующим по маршруту 110С. По словам очевидцев, девочки-подростки нецензурно выражались, и одна из соседок по автобусу сделала им замечание. Словесный конфликт перерос в драку. Одна из девочек — с короткой стрижкой, в черной куртке — пыталась ударить возмущенную пассажирку. В итоге дерущихся разнял мужчина. Он сделал подросткам замечание относительно их манеры речи и попросил вести себя спокойнее.

Комментарии ведомств по поводу инцидента в общественном транспорте не поступали.

Ранее в Обнинске на видео попало, как мужчины избили друг друга в автобусе.