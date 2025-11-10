На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток устроила драку с женщиной в автобусе

В Уфе девочка-подросток подралась с женщиной в автобусе
true
true
true
close
Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Уфе словесная перепалка между девочкой-подростком и пассажиркой в автобусе переросла в драку. Об этом сообщает Telegra «Ufa_rb | Новости. Уфа, Башкортостан».

Инцидент произошел в автобусе, следующим по маршруту 110С. По словам очевидцев, девочки-подростки нецензурно выражались, и одна из соседок по автобусу сделала им замечание. Словесный конфликт перерос в драку. Одна из девочек — с короткой стрижкой, в черной куртке — пыталась ударить возмущенную пассажирку. В итоге дерущихся разнял мужчина. Он сделал подросткам замечание относительно их манеры речи и попросил вести себя спокойнее.

Комментарии ведомств по поводу инцидента в общественном транспорте не поступали.

Ранее в Обнинске на видео попало, как мужчины избили друг друга в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами