Радикалы устроили взрыв в берлинской больнице «Шарите»

В двух берлинских больницах произошли взрывы и последующие пожары в результате использования пиротехники. Полиция подозревает политических радикалов, сообщил телеканал NTV.

«В двух крупных берлинских больницах... произошел, по всей видимости, политически мотивированный поджог и взрыв с использованием пиротехники», — приводит телеканал слова представителя полиции.

По данным NTV, взрыв прогремел минувшей ночью в одной из клиник сети «Вивантес» в районе Нойкёльн. Правоохранители предположили, что злоумышленники использовали петарду, однако точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе «Вивантес», в результате взрыва повреждены вход в отделение лучевой терапии и боковой вход в здание. По словам представителя сети, загорелась стойка регистрации, но возгорание быстро ликвидировали.

Во второй больнице — «Шарите» — пожар произошел в зоне входа в одно из зданий медучреждения. Там повреждения фасада оказались незначительными.

В результате происшествий никто не пострадал, работа больниц продолжается в обычном режиме. Ведется расследование инцидентов.

1 октября несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

Ранее в Германии обстреляли пиротехникой самолет бундесвера.