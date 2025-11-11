На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят запретить вузам и техникумам демпинг цен на обучение

Минобрнауки РФ хочет запретить вузам занижать стоимость обучения
Минобрнауки России предложило запретить вузам, техникумам и колледжам занижать стоимость обучения с целью ограничить возможность демпинга. В ведомстве считают, что такая практика привлекает больше студентов, но снижает качество образовательных услуг. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления Правительства.

По мнению Минобрнауки, занижение цен на обучение провоцирует проявление недобросовестной конкуренции и падение качества самой подготовки.

«Занижение стоимости платных образовательных услуг может приводить к недофинансированию образовательных организаций, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса, материально-технической базе и уровне заработной платы профессорско-преподавательского состава», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления Правительства.

Министерство предлагает установить минимальную цену за платное обучение не ниже, чем стоимость студента с учетом всех расходов. При этом данная плата не должна быть меньше нормативных затрат на обучение за счет федерального бюджета, отметили в ведомстве.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева объяснила изданию, что заниженная стоимость обучения может привести к потере доверия к образованию и его обесцениванию.

«Важно, чтобы методика расчета порога была прозрачной и учитывала специфику регионов и направлений подготовки. Но в целом инициатива верная — она поможет защитить студентов от некачественного образования и поддержать тех, кто работает добросовестно», — добавила депутат.

6 ноября замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что переход вузов на новую модель образования должен произойти в 2027 году. По его словам, Минобрнауки готовит системные изменения, которые требуют изменений в законе об образовании.

Ранее Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы.

