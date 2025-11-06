В Минобрнауки назвали дату перехода вузов на новую систему образования

Афанасьев: переход вузов на новую модель образования произойдет в 2027 году

Переход вузов на новую модель образования должен произойти в 2027 году. Об этом на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — заявил он.

Замминистра рассказал, что совместно с пилотным проектом, который уже запущен в нескольких российских вузах, Минобрнауки готовит системные изменения, которые требуют изменений в законе об образовании.

Афанасьев подчеркнул, что соответствующий проект уже подготовлен и проходит закрытое обсуждение, после которого его вынесут на общее обозрение.

30 октября Минобрнауки сообщило, что в 2026/2027 учебном году ведомство планирует выделить высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, оставив их количество неизменным по сравнению с предыдущим годом. Дополнительно будут выделены около 28,5 тысячи мест для регионов, вошедших в состав РФ.

Ранее в России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах.