Российская семья отдала мошенникам 21 млн рублей

В Амурской области супруги доверились мошенникам и потеряли десятки миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 30 октября, когда жительнице Благовещенска позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником службы по замене домофонов. Под предлогом решения технического вопроса горожанка продиктовала одноразовый код из СМС. Затем она получила фишинговое сообщение, имитирующее уведомление от портала «Госуслуг», и связалась с мошенниками, действовавшими под видом работников техподдержки, Росфинмониторинга и органов безопасности.

Злоумышленники убедили женщину в угрозе ее сбережениям и необходимости перевести их на «защищенные» счета. На следующий день женщина вместе с мужем сняли со своих счетов 20 млн рублей и перевели их через банкомат на указанные карты. Затем они полностью опустошили другие свои счета, продали автомобиль и перечислили еще около 1 млн рублей преступникам.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

