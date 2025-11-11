На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородка пыталась заработать, но в итоге лишилась 18,7 млн рублей и квартиры

В Нижнем Новгороде женщина решила заработать, но лишилась 18,7 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Нижнем Новгороде 39-летняя женщина решила стать инвестором, но лишилась денег и квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка мошенников, которые предложили женщине «уникальную возможность заработка» на криптовалютных инвестициях. Злоумышленники убедили ее вложить максимально возможную сумму, пообещав высокий доход.

В погоне за обещанной прибылью нижегородка продала свою квартиру, оформила кредиты в банке, заняла деньги у знакомых и отправила все вырученные средства вместе с личными накоплениями на подконтрольные мошенникам счета. Общая сумма ущерба составила 18,7 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Ранее сотрудница российского банка чуть не отдала мошенникам 20 млн рублей.

