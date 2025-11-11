Роспотребнадзор опроверг сообщения о «новом вирусе» в России

Роспотребнадзор опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы новом опасном вирусе в России. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что речь идет о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который давно известен медицине и относится к распространенным возбудителям острых респираторных вирусных инфекций. Повышение числа случаев заболевания РСВ возможно в определенные периоды, однако подобная сезонная динамика характерна для многих респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена.

В ведомстве отметили, что Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, позволяющая выявлять 25 различных вирусов, включая РСВ.

Респираторно-синцитиальный вирус представляет собой РНК-содержащий возбудитель из семейства Pneumoviridae. Он поражает эпителиальные клетки дыхательных путей и может вызывать как легкие формы ОРВИ, так и тяжелые осложнения, включая бронхиолит и пневмонию.

Распространение инфекции, по данным специалистов, имеет сезонный характер и происходит воздушно-капельным путем. Большинство детей переносят РСВ в первые два года жизни, при этом заболевание чаще протекает в легкой форме. Однако в группе риска по тяжелым осложнениям находятся младенцы и пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Исследователи из Сингапурской генеральной больницы предупредили, что респираторно-синцитиальный вирус часто принимают за обычную простуду, однако он может вызывать тяжелые осложнения и по степени опасности сопоставим с гриппом и COVID-19.

Ранее в России создали таблетку «от всех вирусов».