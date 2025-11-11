На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Впервые все крупные города Украины оказались обесточены

Bild: на выходных все крупные города Украины остались без света
true
true
true
close
Pavlo Palamarchuk/Reuters

В субботу, 8 ноября, впервые все крупные города Украины остались без света. Об этом сообщает Bild.

По его данным, Киев и другие крупные украинские города оказались обесточены после ночной атаки Вооруженных сил РФ по энергетическим объектам Украины. Причем в воскресенье подача электричества была восстановлена не полностью — свет появлялся три раза в день на три часа.

В ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Государственные ТЭС перестали вырабатывать энергию на Украине после ночной массированной атаки ВС России по объектам энергоинфраструктуры. Частная компания ДТЭК также сообщила о серьезных повреждениях своего оборудования. Украинцев призвали экономить электричество, свет будут отключать по графику.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами