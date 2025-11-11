Впервые все крупные города Украины оказались обесточены

В субботу, 8 ноября, впервые все крупные города Украины остались без света. Об этом сообщает Bild.

По его данным, Киев и другие крупные украинские города оказались обесточены после ночной атаки Вооруженных сил РФ по энергетическим объектам Украины. Причем в воскресенье подача электричества была восстановлена не полностью — свет появлялся три раза в день на три часа.

В ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Государственные ТЭС перестали вырабатывать энергию на Украине после ночной массированной атаки ВС России по объектам энергоинфраструктуры. Частная компания ДТЭК также сообщила о серьезных повреждениях своего оборудования. Украинцев призвали экономить электричество, свет будут отключать по графику.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.