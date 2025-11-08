«Ноль генерации»: На Украине рассказали о потерях после самой массированной атаки по ТЭС

Государственные ТЭС перестали вырабатывать энергию на Украине после ночной массированной атаки ВС России по объектам энергоинфраструктуры. Частная компания ДТЭК также сообщила о серьезных повреждениях своего оборудования. Украинцев призвали экономить электричество, свет будут отключать по графику.

Все украинские государственные тепловые электростанции (ТЭС) прекратили работу, сообщила госкомпания «Центрэнерго» на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — сказано в публикации.

В «Центрэнерго» отметили, что ночью произошла самая массированная атака по украинским ТЭС :

«Никогда ранее не было такого количества ракет и несчетного числа дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после разрушительной атаки 2024 года... Сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации. Станции в огне».

О сильных повреждениях оборудования сообщила и крупнейшая частная ТЭС ДТЭК . Сейчас они работают над устранением последствий.

Массированная атака

В Минобороны сообщили, что в ночь на 8 ноября ВС России нанесли удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу» в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, украинские ТЭС перестали генерировать энергию именно после ночных российских ударов. Остановлены Углегорская, Трипольская и Змиевская станции, которые находятся в управлении «Центрэнерго», повреждена ТЭС «Трипольская», частично уничтожена подстанция «Киевская», в основном через нее идет энергия в Киев. Также ударили по объектам энергетики в Кременчуге, Чернигове, Киеве и Днепропетровской, Одесской областях и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Кроме этого, сообщалось об ударах в районе Кременчугской ГЭС, в Полтавской области повреждены объекты газодобывающей промышленности, в том числе газокомпрессорная станция «Бельск». В Харькове не работает метро. Также в области повреждена установка подготовки газа «Быстриевская».

На фоне произошедшего «Укрэнерго» призвало украинцев беречь электричество. По всей стране будут отключать свет и ограничивать мощности. «Страна.ua» публикует видео жилых районов Киева, где вечером в домах отключили электроэнергию.

«Самый масштабный удар «Кинжалами»: на Украине перебои со светом и транспортом после атаки ВС РФ Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и... 08 ноября 15:35

Полного отключения не будет

Замдиректора Института национальной энергетики России Александр Фролов в беседе со «Звездой» пояснил, что остановка государственных ТЭС не означает полную потерю света. По его словам, у Украины также есть атомные и угольные станции. Эксперт считает, что заявления о наполовину поломанной энергосистеме нужны для выполнения политических задач, поэтому их стоит игнорировать. Фролов добавил, что после ударов инфраструктуру можно восстановить. Более того, для этого Киев и его западные союзники выделяют средства, однако руководители компаний могут что-то забирать себе:

«Восстановительные работы ведутся не без присвоения части средств. И даже если бы не было силового воздействия на энергетическую систему Украины, потребители все равно бы наблюдали отказы».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру» также предположил, что заявления о полном отключении ТЭС направлены на западных союзников. Якобы Киев хочет снова обратиться к Европе и США, чтобы попросить дополнительное финансирование для устранения энергетических проблем. Кроме этого, подобные слова могут быть направлены на предотвращение новых ударов.

«Здесь реальная проблема в том, что Украина очень мало накопила газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона. Плюс Россия наносила дополнительные удары по объектам газовой инфраструктуры, то есть по добычным объектам страны. Украина хотела экономить газ и подать отопление чуть ли не в декабре. Но теперь, я думаю, нынешняя ситуация приведет к тому, что они быстрее начнут отопительный сезон, чем планировали», — сказал Юшков.