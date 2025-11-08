На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ноль генерации»: На Украине рассказали о потерях после самой массированной атаки по ТЭС

На Украине перестали работать ТЭС после ночных ударов по ним
true
true
true
Государственные ТЭС перестали вырабатывать энергию на Украине после ночной массированной атаки ВС России по объектам энергоинфраструктуры. Частная компания ДТЭК также сообщила о серьезных повреждениях своего оборудования. Украинцев призвали экономить электричество, свет будут отключать по графику.

Все украинские государственные тепловые электростанции (ТЭС) прекратили работу, сообщила госкомпания «Центрэнерго» на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — сказано в публикации.

В «Центрэнерго» отметили, что ночью произошла самая массированная атака по украинским ТЭС:

«Никогда ранее не было такого количества ракет и несчетного числа дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после разрушительной атаки 2024 года... Сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации. Станции в огне».

О сильных повреждениях оборудования сообщила и крупнейшая частная ТЭС ДТЭК. Сейчас они работают над устранением последствий.

Массированная атака

В Минобороны сообщили, что в ночь на 8 ноября ВС России нанесли удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу» в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, украинские ТЭС перестали генерировать энергию именно после ночных российских ударов. Остановлены Углегорская, Трипольская и Змиевская станции, которые находятся в управлении «Центрэнерго», повреждена ТЭС «Трипольская», частично уничтожена подстанция «Киевская», в основном через нее идет энергия в Киев. Также ударили по объектам энергетики в Кременчуге, Чернигове, Киеве и Днепропетровской, Одесской областях и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Кроме этого, сообщалось об ударах в районе Кременчугской ГЭС, в Полтавской области повреждены объекты газодобывающей промышленности, в том числе газокомпрессорная станция «Бельск». В Харькове не работает метро. Также в области повреждена установка подготовки газа «Быстриевская».

На фоне произошедшего «Укрэнерго» призвало украинцев беречь электричество. По всей стране будут отключать свет и ограничивать мощности. «Страна.ua» публикует видео жилых районов Киева, где вечером в домах отключили электроэнергию.

Полного отключения не будет

Замдиректора Института национальной энергетики России Александр Фролов в беседе со «Звездой» пояснил, что остановка государственных ТЭС не означает полную потерю света. По его словам, у Украины также есть атомные и угольные станции. Эксперт считает, что заявления о наполовину поломанной энергосистеме нужны для выполнения политических задач, поэтому их стоит игнорировать. Фролов добавил, что после ударов инфраструктуру можно восстановить. Более того, для этого Киев и его западные союзники выделяют средства, однако руководители компаний могут что-то забирать себе:

«Восстановительные работы ведутся не без присвоения части средств. И даже если бы не было силового воздействия на энергетическую систему Украины, потребители все равно бы наблюдали отказы».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру» также предположил, что заявления о полном отключении ТЭС направлены на западных союзников. Якобы Киев хочет снова обратиться к Европе и США, чтобы попросить дополнительное финансирование для устранения энергетических проблем. Кроме этого, подобные слова могут быть направлены на предотвращение новых ударов.

«Здесь реальная проблема в том, что Украина очень мало накопила газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона. Плюс Россия наносила дополнительные удары по объектам газовой инфраструктуры, то есть по добычным объектам страны. Украина хотела экономить газ и подать отопление чуть ли не в декабре. Но теперь, я думаю, нынешняя ситуация приведет к тому, что они быстрее начнут отопительный сезон, чем планировали», — сказал Юшков.

