В Дагестане растет спрос на восстановление девственности

Mash: в Дагестане спрос на гименопластику за год вырос на 120%
Telegram-канал «Минздрав Кировской области»

В Дагестане в связи с высоким спросом подорожала процедура восстановления девственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, только за последний год спрос на гименопластику вырос на 120%, что привело к росту цен на 100%. Стоимость с привычных 35 тыс. рублей выросла до 70 тыс. рублей и выше. Основной контингент, который пользуется данной процедурой, это дамы от 17 до 25 лет из Дагестана, других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также отдаленных регионов России.

Как поясняется в сообщении, популярна данная процедура у кавказских невест, которые хотят выйти замуж по всем канонам и без лишних вопросов, но не хотят засветиться у местных хирургов, что может сказаться на их репутации. Другим такая процедура интересна в качестве получения нового сексуального опыта и из любопытства. Поясняется, что чаще всего дамы совмещают дела с туризмом. До этого столицей гименопластики была Чечня. Туда приезжали из Дагестана и других регионов.

Ранее женщина тайно потратила $140 тыс. своего бойфренда на пластические операции.

